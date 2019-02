SANREMO – Lo portava al polso lo scorso anno, quando era in gara, e lo indossa anche stasera, che al Festival di Sanremo con Enrico Ruggeri era ospite dei Negrita per la serata dei duetti. Così Roy Paci sul palco dell’Ariston ha ricordato a milioni di italiani la tragedia di Giulio Regeni. Il braccialetto di colore giallo che aveva al polso è il simbolo della battaglia, che ha sposato da tre anni, di chi chiede verità per il giovane ricercatore friulano, brutalmente ucciso a gennaio 2016 in Egitto.

Lo scorso anno, quando era in gara con Diodato e il brano “Adesso”, Roy Paci spiegò che quel braccialetto avrebbe continuato a portarlo fino a quando non sarebbe venuta fuori la verità. Un gesto che fu molto apprezzato dalla famiglia del ricercatore. Tanto da meritarsi il pubblico ringraziamento di mamma Paola.

La verità per Giulio ancora non c’è, così un anno dopo il braccialetto-denuncia anche questa volta ha fatto la sua comparsa all’Ariston: non appena Roy ha cominciato a suonare la tromba, è spuntato dalla manica della giacca.