SANREMO STREAMING – Oggi, martedì 6 febbraio, inizierà la 68esima edizione del Festival di Sanremo. La diretta su Rai 1 inzierà intorno alle 20,45. Il festival di Sanremo si potrà seguire in streaming sul sito ufficiale della Rai, Rai Play.

Il direttore artistico del festival di Sanremo 2018 è Claudio Baglioni. Lo stesso Baglioni condurrà il festival insieme all’attore Pierfrancesco Savino e alla conduttrice Michelle Hunziker.

Venerdì si saprà il vincitore della categoria dei giovani chiamata “Nuove proposte”. Sabato il vincitore della categoria “Campioni”.

I “Campioni” in gara sono 20:

Annalisa – Il mondo prima di te (venerdì si esibisce con Michele Bravi)

– Il mondo prima di te (venerdì si esibisce con Michele Bravi) Decibel – Lettera dal Duca (venerdì si esibiscono con Midge Ure)

– Lettera dal Duca (venerdì si esibiscono con Midge Ure) Diodato e Roy Paci – Adesso (venerdì si esibiscono con Ghemon)

– Adesso (venerdì si esibiscono con Ghemon) Elio e le Storie Tese – Arrivedorci (venerdì si esibiscono con i Neri per Caso)

– Arrivedorci (venerdì si esibiscono con i Neri per Caso) Enzo Avitabile e Peppe Servillo – Il coraggio di ogni giorno (venerdì si esibiscono con Avion Travel e Daby Touré)

– Il coraggio di ogni giorno (venerdì si esibiscono con Avion Travel e Daby Touré) Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente (venerdì si esibiscono con Simone Cristicchi)

– Non mi avete fatto niente (venerdì si esibiscono con Simone Cristicchi) Giovanni Caccamo – Eterno (venerdì si esibisce con Arisa)

– Eterno (venerdì si esibisce con Arisa) Le Vibrazioni – Così sbagliato (venerdì si esibiscono con Skin)

– Così sbagliato (venerdì si esibiscono con Skin) Lo Stato Sociale – Una vita in vacanza (venerdì si esibiscono con il Piccolo Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi)

– Una vita in vacanza (venerdì si esibiscono con il Piccolo Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi) Luca Barbarossa – Passame er sale (venerdì si esibisce con Anna Foglietta)

– Passame er sale (venerdì si esibisce con Anna Foglietta) Mario Biondi – Rivederti (venerdì si esibisce con Ana Carolina e Daniel Jobim)

– Rivederti (venerdì si esibisce con Ana Carolina e Daniel Jobim) Max Gazzè – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno (venerdì si esibisce con Rita Marcotulli e Roberto Gatto)

– La leggenda di Cristalda e Pizzomunno (venerdì si esibisce con Rita Marcotulli e Roberto Gatto) Nina Zilli – Senza appartenere (venerdì si esibisce con Sergio Cammariere)

– Senza appartenere (venerdì si esibisce con Sergio Cammariere) Noemi – Non smettere mai di cercarmi (venerdì si esibisce con Paola Turci)

– Non smettere mai di cercarmi (venerdì si esibisce con Paola Turci) Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico – Imparare ad amarsi (venerdì si esibiscono con Alessandro Preziosi)

– Imparare ad amarsi (venerdì si esibiscono con Alessandro Preziosi) Red Canzian – Ognuno ha il suo racconto (venerdì si esibisce con Marco Masini)

– Ognuno ha il suo racconto (venerdì si esibisce con Marco Masini) Renzo Rubino – Custodire (venerdì si esibisce con Serena Rossi)

– Custodire (venerdì si esibisce con Serena Rossi) Roby Facchinetti e Riccardo Fogli – Il segreto del tempo (venerdì si esibiscono con Giusy Ferreri)

– Il segreto del tempo (venerdì si esibiscono con Giusy Ferreri) Ron – Almeno pensami (venerdì si esibisce con Alice)

– Almeno pensami (venerdì si esibisce con Alice) The Kolors – Frida (mai, mai, mai) (venerdì si esibiscono con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti).

Le “Nuove proposte”:

Lorenzo Baglioni – Il congiuntivo

– Il congiuntivo Mirkoeilcane – Stiamo tutti bene

– Stiamo tutti bene Eva – Cosa ti salverà

– Cosa ti salverà Giulia Casieri – Come sta

– Come sta Mudimbi – Il mago

– Il mago Ultimo – Il ballo delle incertezze

– Il ballo delle incertezze Leonardo Monteiro – Bianca

– Bianca Alice Caioli – Specchi rotti.

La scaletta della prima serata.

La prima puntata del Festival di Sanremo dovrà fare i conti con una pesante defezione. Laura Pausini, colpita da una forte laringite, questa sera non salirà sul palco del Teatro Ariston come previsto fino a poche ore fa.

Questa sera si esibiranno tutti e 20 Big in gara. L’ordine di uscita: Annalisa, Ron, The Kolors, Max Gazzè, Vanoni-Bungaro-Pacifico, Ermal Meta-Fabrizio Moro, Mario Biondi, Roby Facchinetti-Riccardo Fogli, Lo Stato Sociale, Noemi, Decibel, Elio e le storie tese, Giovanni Caccamo, Red Canzian, Luca Barbarossa, Diodato e Roy Paci, Nina Zilli, Renzo Rubino, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Le Vibrazioni. Venti esibizioni, unite agli ospiti: si rischia di fare tardi. La puntata inizierà alle 20.45 con la sigla (un brano inedito) cantata dai Big in gara. La Rai comunica la fine “indicativamente” per 00.40.