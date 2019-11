ROMA – Potremmo vedere Tiziano Ferro accanto ad Amadeus sul palco dell’Ariston. A lanciare la bomba è stato lo stesso cantante condividendo su Instagram il video della sua ultima apparizione a Sanremo nel 2015. In calce al video Ferro ha scritto: “In tanti mi state chiedendo se sarò a Sanremo. Ne stiamo parlando, è vero”.

“Ancora non ci sono certezze – ha confessato – se non che amo Sanremo e vorrei tornare a cantare su quel palco!”. Insomma una trattativa è in corso con il Direttore Artistico Amadeus, dal quale, assicura sempre Ferro, “quando ci saranno notizie le saprete da lui”. Ma dalle sue parole traspare qualcosa di più impegnativo di una semplice ospitata. Se è vero che Amadeus deciderà di farsi affiancare nella conduzione da un uomo e una donna, così come il suo predecessore Claudio Baglioni, allora non è escluso che la sua scelta possa ricadere proprio su Tiziano Ferro.

Del resto, Febbraio si avvicina, anche se come sottolinea lo stesso cantante nulla è ancora stabilito. Ma fino ad ora le novità sorprendenti che Amadeus ha in mente si vanno via via delineando: da Fiorello ormai certo, alla possibilità di vedere Jovanotti, Roberto Benigni e Antonella Clerici. Attendiamo fiduciosi le conferme ufficiali.

Fonte: Instagram