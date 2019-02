ROMA – Ultimo e Federica Lelli si sono lasciati. Il cantante che è in concorso al Festival di Sanremo 2019 ha raccontato al settimanale Oggi che la sua storia d’amore è finita per colpa dei troppi impegni. Una buona notizia per le sue fan ora che è tornato single. Una esperienza comunque dolorosa che Ultimo ha tradotto in musica e il suo brano per Sanremo parla proprio di questo amore interrotto.

Ultimo parlando con il settimanale Oggi ha raccontato la fine della sua relazione: “Ho perso l’amore per colpa degli impegni. Il successo ti da tanto sul palco ma ti toglie tanto nella vita. All’inizio del testo dico che mi manca la sua voce che al mattino mi faceva ‘bu’, una cosa che mi faceva arrabbiare quando stavamo insieme e ora mi manca”.

Il cantante dopo aver vinto Sanremo Giovani 2018 è arrivato tra i big del Festival per l’edizione 2019 e la sua canzone è tra le favorite per la vittoria.