ROMA – Nuova indiscrezione arriva dal Festival di Sanremo. Virginia Raffaele dopo l’esperienza del 2019 sarebbe pronta a prendere le redini della conduzione anche nel 2020. La conduttrice ha ottenuto molto successo nelle prime tre serate del Festival tanto che secondo il settimanale Gente sarebbe già pronto il bis.

L’edizione del 2019 non è ancora finita, ma già si parla dell’organizzazione per il 2020 e sembra che Virginia vada verso una riconferma. Tra tutte le ipotesi più credibili spunta però anche il nome di Antonella Clerici.

Intanto il 7 febbraio, durante la conferenza stampa, Claudio Baglioni ha confermato che non sarà lui a condurre la kermesse canora: “Al momento non c’è neanche il retropensiero di tornare. C’è solo l’affetto che io ho iniziato a provare già l’anno scorso per tutta la squadra. Bisogna terminare”. E un bis per Claudio Bisio? Il conduttore replica: “Perché no?”.