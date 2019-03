ROMA – Rita Pavone intona “Tanti auguri a te” durante la finale di Sanremo Young. La canzone è dedicata al marito Teddy Reno. Peccato, però, che non fosse il compleanno del cantante bensì il loro cinquantunesimo anniversario di matrimonio. Il siparietto della Pavone ha lasciato perplessi gli altri componenti della giuria (in primis Belen Rodriguez) e la conduttrice Antonella Clerici, che si sono resi conto dell’incongruenza tra la canzone cantata e la ricorrenza cui si riferiva.

Tecla Insolia, giovane cantante toscana di Piombino, ha vinto la seconda edizione di SanremoYoung. A lei non solo l’ambito trofeo, ma soprattutto un posto di diritto nella prossima edizione di Sanremo Giovani. Il teen talent condotto da Antonella Clerici, che in queste cinque puntate ha tenuto per mano ragazzi dai 14 ai 17 anni, durante una gara ad eliminazione, con la direzione artistica di Gianmarco Mazzi.

La serata conclusiva, al di là della gara canora tra i giovanissimi concorrenti, è stata una grande serata di spettacolo. Molti gli ospiti che si sono alternati sul palco del Teatro Ariston, il tempio della musica italiana: Tony Renis, Raoul Bova, Arisa, Anna Tatangelo, Paola Turci e Shade. Super ospite Riccardo Cocciante. A fare da cornice la performance del musical “We Will Rock You” lo show con i più grandi successi dei Queen tra i più rappresentati e seguiti al mondo. Fonte Sanremo Young.