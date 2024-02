Santi Francesi, chi sono i componenti del gruppo, dove e quando sono nati, vita privata, Instagram, X Factor, Sanremo

I Santi Francesi sono un gruppo musicale italiano formato da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese. Dopo una prima fase di carriera durante la quale hanno partecipato al programma Amici, il gruppo ha iniziato a riscuotere un certo successo affermandosi grazie alla loro partecipazione a X Factor, vincendo il talent. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata del gruppo.

Dove e quando sono nati, biografia del gruppo Santi Francesi

Il gruppo è formato da Alessandro De Santis (nato a Cuorgnè nel 1997) e Mario Lorenzo Francese (nato nel 1997 a Ivrea). Fanno il loro esordio musicale come trio con il nome The Jab. L’ex componente è Davide Buono. Nel 2016 pubblicano il brano Regina, con cui vincono il Liga Rock Park, che li porta ad aprire il concerto di Ligabue al parco di Monza. L’anno successivo il gruppo partecipa al programma Amici, dove si fanno notare al grande pubblico nonostante la loro eliminazione.

Instagram e vita privata

I componenti del gruppo sono molto riservati riguardo la loro vita privata. Non abbiamo alcuna informazione sul loro stato sentimentale. Il loro profilo Instagram conta oltre 120mila follower: santifrancesi.

Il nome d’arte Santi Francesi nasce dalla fusione dei loro cognomi, De Santis e Francese.

La carriera dei Santi Francesi

Dopo la partecipazione ad Amici il gruppo, ancora come trio e con il nome The Jab, pubblica nel 2019 il disco d’esordio Tutti Manifesti. Nel 2020, dopo un piccolo tour in diverse città italiane, la band pubblica il brano Giovani Favolosi, inserito nella colonna sonora della terza stagione della serie Summertime. Con questo brano, inoltre, il gruppo nel 2021 vince il concorso Musicultura. Nello stesso anno la band diventa un duo e nasce il nome Santi Francesi.

Nel 2022, dopo aver firmato un contratto con ADA Music Italy della Warner Music Italia, il gruppo pubblica il primo singolo come Santi Francesi, dal titolo Signorino. Nello stesso anno prendono parte a X Factor, presentando il brano Non è così male con il quale vincono il talent. L’anno della band si conclude con la pubblicazione del loro primo EP, In fieri, seguito da un tour.

Nel 2023 il gruppo partecipa a Sanremo Giovani con il brano Occhi Tristi. La canzone vale la vittoria, permettendo al gruppo di partecipare nel 2024 al Festival di Sanremo con il brano L’amore in bocca.