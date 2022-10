Sara Blake Cheek, da OnlyFans a Playboy. Dal salone di estetista a Miami alla copertina di Playboy che le ha spalancato le porte del successo nei programmi sportivi più seguiti d’America, football e cheerleader sexy.

Il segreto del successo di Sara Blake Cheek? Semplice, il passaggio su OnlyFans: come tante, causa pandemia e siccità lavorativa. Un paio d’anni e, a 31 primavere, Sara ce l’ha fatta. Anche alla faccia di qualcuno.

Sì, perché Sara non può dimenticare l’umiliazione inflittale dai cari genitori dei compagnucci dei figli, serenamente iscritti al club di calcio di Miami. Quando le mamme – un po’ come le comari di un paesino all’arrivo di Bocca di Rosa – l’hanno scoperta languida e discinta sul lussurioso catalogo della piattaforma di autopromozione social, l’hanno ipso facto cacciata, lei, il marito e i figli, dalla scuola calcio. Ritenendo le sue esibizioni mammarie “too hot” una minaccia diretta all’integrità dei maritini, evidentemente ipresensibili alla questione.

Lei non se ne è curata. Più self-made woman di così. Comprensibile tutto il suo orgoglio di 31enne realizzata. Oggi è già dispensatrice di energia motivazionale: non arrendetevi ai pregiudizi, OnlyFans è una strada come un’altra, se vi aggrada percorretela senza esitazioni.

Insegna a modo suo l’empowerment al femminile: spogliarsi “è un super potere”.

“Essere audaci nella sessualità è un super potere”

“Continuo a dire che questo è solo l’inizio. Ho continuato a essere uno dei migliori creatori di OnlyFans e ho guadagnato un milione di dollari – ha detto Sara al Daily Mail -, la percezione che fare OnlyFans ti impedirà di avere una carriera è un giudizio obsoleto. Essere audaci nella sessualità è in realtà un super potere”.

“Una copertina di Playboy è qualcosa che sogni… dominare nell’industria sportiva come mamma coniglietta di Playboy, mamma di quattro figli, e creatrice di OnlyFans oltre che una moglie, è letteralmente qualcosa che nessuno è stato in grado di fare prima”.