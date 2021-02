Sara Carbonero ricoverata di nuovo in ospedale per il tumore alle ovaie, la giornalista e moglie di Iker Casillas ha infatti avuto una ricaduta che l’ha costretta a tornare in clinica per iniziare un nuovo ciclo di cure, dopo quelle a cui si era sottoposta a partire dal maggio 2019.

Come riportano molti siti spagnoli Sara Carbonero è tornata nella Clinica dell’Università di Navarra per una ricaduta di cancro ovarico maligno. Una malattia che le era stata diagnosticata la prima volta nel maggio 2019, e che aveva costretto la Carbonero anche a un delicatissimo intervento.

Sara Carbonero e l’operazione contro il tumore alle ovaie

A maggio del 2019 Sara Carbonero era stata operata per il tumore maligno alle ovaie. Aveva rivelato di essere in battaglia con un tumore alle ovaie: “Questa volta è toccato a me – aveva scritto su Instagram -. Mi hanno trovato un tumore maligno e sono stata operata. E’ andato tutto bene, ma ho ancora qualche mese di lotta e trattamenti da fare. Sono fiduciosa che tutto andrà bene”.

“Qualche giorno fa in una visita di controllo i medici mi hanno trovato un cancro maligno alle ovaie e mi hanno operata. Tutto fortunatamente è andato bene, l’abbiamo preso molto presto – aveva ancora commentato Sara Carbonero su Instagram -, ma ho ancora qualche mese di trattamenti e lotta davanti a me”. La moglie di Iker Casillas si era detta tranquilla e fiduciosa: “Tutto andrà bene. So che la strada sarà dura, ma avrà un lieto fine con il supporto della mia famiglia e dei medici”.

Dopo l’operazione, sono iniziati i controlli di routine ma dall’ultimo controllo è emerso il ritorno del tumore. Ecco allora che come confermato da ABC, Sara Carbonero è stata subito di nuovo ricoverata, dando la propria disponibilità anche ad un nuovo intervento chirurgico.