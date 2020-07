Sara Manfuso al prossimo Grande Fratello Vip

Sara Manfuso, opinionista tv, potrebbe essere una dei nuovi coinquilini che prederanno parte al prossimo Grande Fratello Vip.

Sara Manfuso potrebbe essere una delle protagoniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Sale la tensione per conoscere i nomi dei personaggi che parteciperanno al reality più ambito della Tv italiana, condotto da Alfonso Signorini.

Ai nomi dei provinati resi noti nei giorni passati si aggiunge a sorpresa quello dell’opinionista televisiva Sara Manfuso.

L’ascesa televisiva degli ultimi tempi lo ha dimostrato: dallo scontro epico con Meluzzi, alle risposte taglienti ma eleganti in grado di dare sorniona a chiunque.

Pare sia stata contattata dalla Endemol nei giorni scorsi e abbia accettato di sostenere il provino.

Certo è, se entrasse nella casa la Manfuso porterebbe un bel po’ di scompiglio.

E il fidanzato onorevole, Andrea Romano, che l’ha chiesta in sposa in diretta radiofonica, come la prenderebbe? L’amore reggerebbe, o no?

I possibili concorrenti

Tra i possibili nuovi concorrenti spuntano anche i nomi di Asia Argento e Gianmarco Tognazzi.

A rilanciare l’indiscrezione è TvBlog che scrive:

“Ora è giunto il momento di aggiungere altri nomi di provinati partendo dall’attore Gianmarco Tognazzi.

Un nome di grande appeal mediatico figlio di cotanto padre.

Poi confermiamo le indiscrezioni uscite su Tommaso Zorzi, il giovane e ricco influencer milanese.

Lo abbiamo visto giust’appunto nel docurelity Riccanza, adesso su Tv8 in Ogni mattina, ma anche concorrente in Pechino Express insieme a Paola Caruso.

Inoltre siamo in grado di confermare la presenza nel gruppo di provinati dell’attrice e regista Asia Argento”.

(fonte UFFICIO STAMPA)