Sara Manfuso, seno nuovo per Pasqua. L’annuncio con foto su Instagram

ROMA – La opinionista tv Sara Manfuso, compagna del deputato del Pd Andrea Romano, si è rifatta il seno. Lo ha annunciato lei stessa con un post su Instagram. Promettendo di “scartare” la sorpresa per Pasqua.

“Non è vero che le donne sono tutte belle, lo sono quelle che stanno bene con se stesse e agiscono nella massima espressione della propria libertà e personalità, qualsiasi cosa ciò voglia dire”, inizia il post con cui Sara Manfuso, per introdurre il suo caso particolare, si riallaccia ai problemi di autostima delle donne.

“Come non si può dire che la maternità non abbia anche delle zone d’ombra, fatte di un corpo che viene stravolto e di ormoni che decidono in che direzione debba andare il nostro umore (vedi baby blues). Così, per contrastare la categoria delle ipocrite del ‘l’ho fatto, ma lo negherò sempre anche se si vede lontano un miglio’, dopo la nascita della mia piccina – ormai sei anni fa – sono andata da un chirurgo a rifarmi il seno.

Lunedì a distanza di tempo accompagnata da forti dolori si è reso necessario un intervento proprio al seno (compatibile con le misure anticovid) e il chirurgo ha dovuto operarmi di nuovo”, ha scritto Manfuso, rivelando così di essersi già sottoposta in passato ad un intervento di chirurgia plastica.

“Come sempre quando sono dinanzi a situazioni di paura sfodero il sorriso migliore e dissimulo, certa che anche da ciò che è negativo si possa trarre del positivo. Così, ora sono a letto infasciata manco fossi Tutankhamon con l’intervento riuscito (la cosa più importante) e il seno lievitato di altre due taglie (mi ci trovavo!). Scarterò il tutto a Pasqua”, ha annunciato solennemente. (Fonte: Instagram)