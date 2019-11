Sara Tommasi, fidanzata con un attore famoso? La manager: "E' una star"

ROMA – Sara Tommasi sembra aver ritrovato l’amore. La showgirl ha raccontato a Live Non è la D’Urso di aver messo fine alla storia con un uomo di Terni dopo che aveva perso il bambino che aspettava per via delle cure per il bipolarismo a cui è costretta a sottoporsi. Una storia da lei conclusa perché “per il momento non me la sento di avere rapporti con nessuno“ ha ammesso la Tommasi durante l’intervista con Barbara D’Urso.

Poche ore fa la sua manager Debora Cattoni, ha rivelato su Instagram una notizia in anteprima, ovvero la nuova relazione che avrebbe Sara Tommasi: “E’ fidanzata con un attore dal calibro di Hollywood, fra l’altro una star del mondo del cinema e io che lo conosco posso dire che è davvero un bravo ragazzo.”.

La manager pochi giorni aveva voluto smentire il gossip che dava lei e Sara Tommasi amanti. “Vorrei smentire le voci riguardo ad una nostra presunta relazione, che va oltre il legame lavorativo o amichevole. Non ho nulla contro i gay, ma noi non lo siamo”. Tra la Tommasi e Debora Cattoni c’è grande affetto e grande stima e infatti, come detto dalla showgirl in una recente intervista, la manager è per lei come una mentore, colei che ha creduto nel suo personaggio dopo le difficoltà e continua a restarle accanto.

Sara Tommasi a lungo aveva fatto parlare di sé per aver intrapreso una carriera e una vita non proprio edificante, fatta di eccessi di ogni tipo (come i video con Andrea Diprè oltre che i film a luci rosse). Un mondo da cui è riuscita a venire fuori grazie all’aiuto della madre, che ha insistito per portarla a curarsi in una struttura ospedaliera. La Tommasi ha più volte rinnegato il passaggio dal mondo dei film a luci rosse, dicendo per altro di non averne memoria. E, come svelato da lei stessa, in tanti si sarebbero approfittati della sua fragilità psichica.

Fonte: INSTAGRAM.