Sara Tommasi, gravidanza interrotta. Dagospia: “Storia che puzza di caltagironata…”

ROMA – Sara Tommasi come Pamela Prati? Secondo il giornalista Alberto Dandolo “c’è un’altra storiella che puzza di “caltagironata” ad uso e consumo dei media”. In questo caso si parla di una presunta gravidanza della showgirl svelata dalla sua nuova agente Debora Cattoni. Gravidanza che però sarebbe stata interrotta per la necessità della Tommasi di riprendere le cure che sta seguendo da diverso tempo (come precisato sul profilo Instagram della manager).

Come aveva raccontato Dandolo su Dagospia, anche Sara Tommasi “avrebbe un uomo misterioso che l’avrebbe però ingravidata: tal Angelo, 46 anni attivo come imprenditore nelle acque minerali”. “Ma perché l’annuncio ai media della gravidanza di Sara viene dato strombazzante da questa signorina che da mesi è attaccata alla showgirl come Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo lo furono con la Prati?” si chiede il giornalista.

“Debora è diventata l’ombra di Sara” sentenzia Dandolo che conclude: “Ora la gravidanza e il misterioso fidanzato della Tommasi nonché presunto padre del presunto bebè. Una storia paesana […] che purtroppo investe una ragazza che non avrebbe più bisogno di tristi esposizioni e strumentalizzazioni. Che Debora senza la H stia emulando da comunicatrice il caso Pratiful adattandolo alla fragile Tommasi?”. (fonte DAGOSPIA)