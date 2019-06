ROMA – Sara Tommasi è incinta: la ex showgirl (oggi dj) aspetta un bambino o una bambina dal suo nuovo fidanzato Angelo. E’ Debora Cattoni, amica storica di Sara, a darne notizia a Terni Today. Dopo un burrascoso passato (ricordiamo i film per adulti e i processi che ne sono seguiti), Sara aveva confessato a Le Iene di soffrire della sindrome bipolare.

“Pensavo di non venirne più fuori, pensavo proprio di morirne – aveva confessato – questa malattia non dà lucidità, non dà energie ed è come fossi un automa, una marionetta. I farmaci hanno permesso che io tornassi lucida. Soffro del disturbo bipolare.Non sapevo fare più nulla, nemmeno prendere un taxi. Quelle cose non mi appartengono, al massimo avrei fatto una copertina sexy. Non ero io e non ricordo nulla di quel periodo buio di 4 anni. Non parlavo bene, non mi ricordavo le frasi”. (Fonte Terni Today e Le Iene).