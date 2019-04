Sarah Altobello, parla la mamma: “E’ nata grazie a San Nicola”

ROMA – Intervistata dal settimanale “Grand Hotel”, la madre di Sarah Altobello dice che sua figlia, in fondo, è una vera e propria miracolata. Tutto merito di San Nicola. Almeno così racconta la mamma:

“I dottori – racconta – cominciarono a fare del terrorismo e dissero che la mia gravidanza era a rischio interruzione, che dovevo stare a riposo per nove mesi […] Ma io non ascoltai nessuno. La misi semplicemente nelle mani di San Nicola, chiedendogli di farla venire al mondo sana e senza problemi. Ebbene, la notte di Pasqua, con una settimana di anticipo, nacque Sarah“.

“Il trionfo all’Isola – continua – ha rappresentato per nostra figlia un riscatto morale e per me e mio marito una soddisfazione immensa“. Fonte: Grand Hotel.