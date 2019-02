SANREMO – Monologo su Mia Martini negato a Serena Rossi. L’attrice napoletana, ospite sul palco dell’Ariston per presentare “Io sono Mia”, secondo quanto scrive Il Messaggero avrebbe dovuto recitare un durissimo atto d’accusa contro il mondo della musica italiana, colpevole di aver ghettizzato Mia Martini.

Il discorso, però, secondo quanto scrive il quotidiano romano, non è stato mai pronunciato: Serena Rossi è infatti apparsa accanto a Claudio Baglioni ed ha pronunciato solo un “brevissimo saluto a fine esibizione”.

Ecco, secondo Il Messaggero, quello che sarebbe dovuto andare in onda: “Il tuo nome, Mia Martini, non si poteva nemmeno pronunciare perché faceva paura, dicevano che portava male, dicevano che tu, Mia, portavi sfortuna, e così la tua vita si è trasformata in una guerra contro la discriminazione e l’esclusione che hai subito per anni, anche qui, sopra questo palco. Forse perché eri una donna, avevi successo, e avevi carattere, e le donne col carattere non sono mai piaciute. Non lo so. Tu ora non ci sei più, ma ci sono le tue canzoni, e io da questo palco voglio chiederti scusa per tutto quello che ti è stato fatto e dirti che se stasera sono qui a parlare di te, significa che malgrado tutto, Mia, alla fine hai vinto tu”.

Secondo Il Messaggero il non mandare in onda il monologo è stata una scelta. “Un minutino a Rovazzi si poteva anche togliere” conclude il quotidiano.