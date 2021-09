Scherzi a Parte, Andrea Roncato: "Al Grande Fratello ci vanno quelli che mostrano la..."

Andrea Roncato è stato uno degli ospiti della prima puntata della nuova edizione di Scherzi a Parte, il programma Mediaset condotto da Enrico Papi. Nel corso dello scherzo su un presunto premio non ricevuto che sarebbe andato invece all’ex gieffino Patrick Ray Pugliese Andrea Roncato registrato a sua insaputa ha rivendicato la sua carriera e inveito contro il Grande Fratello dichiarando: “Al Grande Fratello ci vanno quelli che mostrano la f..a a Venezia”. Il riferimento, neanche tanto velato, era a Giulia Salemi e Dayane Mello.

Il tweet di Pierpaolo Pretelli

Contro l’ex marito di Stefania Orlando si è scagliato Pierpaolo Pretelli, che ha twittato: “Andrea Roncato, ti conoscono tutti per cinema e Tv di cui hai fatto parte. Ma stasera non hai dimostrato di essere un gentleman… pessimo!”.

Enrico Papi e la nuova edizione di Scherzi a Parte

“Sono emozionato di tornare a Mediaset dopo qualche anno, ma allo stesso tempo consapevole di sentirmi professionalmente più maturo dopo l’esperienza a Tv8, lo devo dire per correttezza, e carico di energia. Scherzi a parte è un programma cult di Canale 5 cui ho voluto dare una sorta di imprinting, ma senza snaturarlo dalla sua forma originale, aggiungendo elementi di novità come gli scherzi che si consumano live, con la complicità degli ospiti in studio che da vittime di candid camera si trasformano in carnefici. Quindi, occhio: quest’anno nessuno sconto, ma solo sana allegria”.

Tra i bersagli l’attrice Manuela Arcuri, lo chef e critico gastronomico Gianfranco Vissani, la showgirl Antonella Elia, l’attore Andrea Roncato, tutti poi in studio nella prima puntata. Ma qualcuno ha dato problemi, non ha firmato la liberatoria? “Alla fine quasi tutti, diciamo che ne vedremo di situazioni al limite”. Un esempio? “Parliamo di altre puntate, una candid con Al Bano (già in passato fu vittima di uno scherzo), che darà il meglio di sé tanto che lo sorprenderemo in mutande, immagino sia la prima volta che si vede svestito, forse all’Isola ma era in costume da bagno. Poi lo chef Vissani, che durante il lockdown è stato parecchio polemico contro le chiusure dei ristoranti: lo abbiamo intercettato il primo giorno della riapertura fingendoci dei funzionari della Asl che gli contestavano alcune irregolarità, praticamente è una ‘candid bip’, vi lascio immaginare cosa può aver detto. Divertente anche Rocco Siffredi. Abbiamo mandato integrale Vladimir Luxuria perché si è conclusa con lei che chiamava la polizia. O ancora Paolo Giordano sotto casa sua abbiamo mandato un gruppo di rom… non dico altro”.