Scherzi a Parte, Rocco Siffredi e il suo “materiale organico” venduto sul dark web

Rocco Siffredi è finito nel mirino di Schrezi a Parte. Il celebre attore e regista porno è stato vittima di uno scherzo (qui il video) in cui un sedicente veterinario rubava sui set dei suoi film, il suo “materiale organico” per poi rivenderlo sul dark web.

Rocco Siffredi vittima di Scherzi a Parte

L’attore, che si muove tra varie location per girare delle scene di un nuovo film, scopre di essere sempre seguito da uno sconosciuto che si appropria del suo materiale organico. Quando Rocco arriva a Milano per girare alcune nuove scene, tra cui una con Malena, due finti poliziotti irrompono sul set e gli mostrano le immagini in cui si vede un sedicente veterinario, che porta via dal set “materiale organico” per venderlo sul web per l’inseminazione artificiale. E, proprio nella vetrina dei materiali in vendita, ha inserito quello del regista, che è già sold out.

Il materiale organico di Rocco Siffredi sul dark web

L’attore inizia a preoccuparsi, quando capisce che potrebbe essere padre a sua insaputa. I due agenti poi gli chiedono di far confessare l’uomo ma questo, messo alle strette dall’attore, prende la fialetta che avrebbe dovuto contenere il liquido organico di Rocco Siffredi, e distrugge le prove bevendo il contenuto. Poco dopo però gli agenti propongono al regista di riprodurre la prova, in modo da potere arrestare il colpevole. Ma quando rientra sul set…