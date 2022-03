Scialpi chi è, età, dove è nato, altezza, fidanzato, vita privata, Instagram, biografia e carriera

Chi è Scialpi: età, dove è nato, altezza, fidanzato, vita privata, Instagram, biografia e carriera del cantante ospite oggi, 28 marzo, ad Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone in onda su Rai1.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Scialpi

Scialpi, al secolo Giovanni Scialpi, è nato a Parma il 14 maggio del 1962. Ha 59 anni. E’ alto 176 cm. Figlio di un agente di polizia e di una segretaria, il cantante è figlio unico. Scoperto da Franco Migliacci, Scialpi fa il suo esordio nel 1983 con il singolo Rocking Rolling.

Il cantante ha avuto un periodo di grande celebrità durante gli anni ottanta, soprattutto fra un pubblico giovane, con i brani Rocking Rolling, Cigarettes and Coffee e No East No West. Nel 1983, proprio con il brano Rocking Rolling, Scialpi vince il Festivalbar nella sezione “Discoverde”. Nel 1988, in coppia con Scarlett, vince il Festivalbar con il brano Pregherei. Nel 1990 è stato co-conduttore del programma Ricomincio da due, insieme a Sabrina Salerno. Negli anni novanta ha avuto una grande crisi artistica seguita da un breve periodo di lontananza dalle scene. Nel 2021 ammette pubblicamente di vivere in condizioni di estrema indigenza.

Il cantante è apparso anche in un episodio dell’Ispettore Derrick. Dal 2012 usa anche lo pseudonimo Shalpy. Nel 2019 il cantante è stato tra le guest star dello show Ora o mai più. Nello stesso anno aveva rivelato ai suoi fan attraverso Instagram di avere gravi problemi di salute e di aver rischiato di morire tre volte. Il cantante soffre di una aritmia “non sostenuta da pacemaker”, ma i suoi problemi di cuore erano iniziati nel 2015.

Fidanzato e vita privata di Scialpi

Nel 2015 il cantante si è sposato con Roberto Blasi, manager con cui ha avuto una relazione da 6 anni. I due hanno partecipato al reality Pechino Express. Il loro matrimonio, però, dura solo fino al 2017. “Ci siamo lasciati dopo una litigata cominciata in modo banale e finita malissimo”, ha dichiarato Scialpi durante un’intervista a Chi. Nel 2018 il cantante si lega ad un uomo di nome Leo.