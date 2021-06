Scintilla è stato tra i volti più popolari di Colorado su Italia 1 cui ha partecipato in tutte le edizioni, mentre nel 2017 e nel 2018 ha condotto il programma insieme con Paolo Ruffini e Federica Nargi, quella del 2019 con lo stesso Ruffini e Belen Rodríguez.

Ha recitato, tra gli altri, nei film Area Paradiso (2011) con Diego Abatantuono e Ale e Franz e Tutto molto bello (2014) con Paolo Ruffini e Frank Matano. Nel 2019 è stato voluto da Ezio Greggio nel programma La sai l’ultima – Digital Edition, in prima serata su Canale 5, come caposquadra dei comici insieme con Biagio Izzo e Maurizio Battista. Nel 2021 è stato ospite di Stasera è tutto possibile condotto da Stefano De Martino su Rai2 e di Deal with it presentato da Gabriele Corsi su NOVE. Ora, come già accaduto ad aprile, sarà tra i concorrenti di Game of Games, il nuovo programma di Simona Ventura in onda su Rai2.

Dai personaggi storici come Romolo Prinz Il più bello d’Italia e l’Imperatore Giulio Cesare nati sul palco di Colorado fino alle esilaranti incursioni realizzate nel programma Stasera tutto è possibile, Scintilla ha fatto della risata una vera e propria missione, oltre che un mestiere, grazie alla quale ha saputo regalare gag e tanto divertimento per la tv.