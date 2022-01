Sebastiano Somma chi è: dove e quando è nato, età, altezza, biografia, film, carriera, moglie, figli

L’attore e conduttore Sebastiano Somma sarà l’ospite di questa sera, lunedì 17 gennaio, a I Soliti Ignoti.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Sebastiano Somma

Nato a Castellammare di Stabia il 21 luglio del 1960, Sebastiano Somma, alto 180 cm ha quindi 61 anni. Dopo l’infanzia e l’adolescenza passate a Castellammare di Stabia, Somma a 22 anni si trasferì a Roma dove partecipò a diversi corsi di recitazione.

La carriera di Sebastiano Somma

Il suo primo ruolo televisivo fu in uno sceneggiato di Silverio Blasi, Il boss, nel quale interpretò un killer assoldato dalla mafia. A metà anni Novanta lavorò anche come “inviato” pubblicitario nella trasmissione di Raiuno Carramba che sorpresa. La svolta professionale per Somma avvenne qualche anno dopo con una serie televisiva di grande successo: Sospetti di Luigi Perelli, di cui fu protagonista per tre edizioni. Per la regia di Fabrizio Costa ha lavorato in due fiction importanti: Senza confini e Madre Teresa.

Nel 2020 l’ultima mini serie Rai in cui ha recitato: Come una madre.

Tra le sue esperienze professionali, la conduzione di programmi televisivi come M’ama, non m’ama, Utile futile e Miss Italia nel mondo.

Moglie e figli: la vita privata

Nel 1996, durante una vacanza, Sebastiano Somma ha conosciuto la collega Morgana Forcella che ha poi sposato nel 2004. Hanno avuto una figlia nel 2005.