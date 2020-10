Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip, Matteo Salvini la riempie di like sui social… (foto Ansa)

Selvaggia Roma starebbe per entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Matteo Salvini stravede per lei e la riempie di like sui social network.

Ne parla Gabriele Parpiglia per Giornalettismo:

“Dopo aver ufficializzato la presenza di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, Giornalettismo annuncia l’arrivo ufficiale del ciclone Selvaggia Roma. Famosa perché ex di Francesco Chiofalo, memorabili le loro litigare a Temptation Island; Selvaggia entra da single ma in queste settimane da casa pare abbia apprezzato e non poco il concorrente Pierpaolo Petrelli. In passato pare abbia conosciuto invece Enock Barwah. Lo spettacolo è assicurato. Selvaggia sta arrivando. Alt. Selvaggia sui suoi social ha fatto breccia nei like di Matteo Salvini come possiamo mostrare. La ragazza di certo sa perfettamente come non passare inosservata. Questo è solo l’inizio”.

Nel frattempo nella casa del Grande Fratello Vip fa discutere il balletto ‘caliente’ tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli.

Anche perché le telecamere della casa più spiata d’Italia si sono soffermate sui jeans del ragazzo e hanno immortalato la sua ‘emozione’.

Per il resto c’è stato lo scherzo di Zorzi a Oppini. Zorzi ha finto di essere innamorato del figlio della Parietti ma Oppini non è stato allo scherzato e gli ha lanciato una sedia (fonte Gabriele Parpiglia per www.giornalettismo.com).