Selvaggia Roma, tampone negativo. Ora può entrare al Grande Fratello Vip

Selvaggia Roma, tampone negativo: ora può entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Selvaggia Roma negativa al tampone del Coronavirus dopo l’isolamento fiduciario di dieci giorni. Ora può entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso nel reality era slitatto proprio per la positività al Covid.

Selvaggia Roma, tampone negativo: ora vuole il Grande Fratello Vip

L’AdnKronos ha sentito la Roma: ”Ora che sono guarita non vedo l’ora di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Io per fortuna non ho avuto nessun sintomo. Il mio ingresso nella Casa non è stato mai annullato ma solo rinviato perciò sono felicissima di stare bene e spero che mi chiamino presto”.

La gioia su Instagram

L’influencer aveva annunciato il risultato del tampone su Instagram. Prima ha postato un’immagine con scritto “Negativa – Covid 0, Selvaggia 1000”. Poi ha pubblicato un video assieme a un’amica: “Sono molto felice e vi ringrazio a tutti quanti. Stiamo andando a prendere un gelatino e poi mi vado a fare dei capelli… perché ho dei capelli che lasciamo perdere!”.

La felicità del manager

“A prescindere da tutto sono molto felice per Selvaggia che finalmente può lasciarsi alle spalle questo incubo e spero di poter riprendere velocemente ogni discorso lasciato in sospeso”, commenta Giulio Borgognoni manager dell’ influencer. (Fonti: AdnKronos, Instagram)