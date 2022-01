Serena Autieri chi è: dove e quando è nata, età, altezza, marito, figli, carriera e biografia

L’attrice Serena Autieri sarà una delle ospiti di Verissimo.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Serena Autieri

Serena Autieri nasce nel quartiere Soccavo di Napoli il 4 aprile 1976 (età 45 anni, altezza 171 cm). Suo papà Ferdinando è ingegnere e la mamma, Maria Rosa, un’orafa. Ha trascorso l’infanzia nella zona del Vomero, insieme alla sorella maggior e al fratello più piccolo. Influenzata dalla madre cantante e dalla straordinaria voce di Liza Minelli, fin dalla tenera età prende lezioni di danza classica, canto e recitazione. Diplomatasi presso l’Istituto d’Arte di Napoli come disegnatrice e stilista di moda, la ragazza frequenta la Facoltà di Architettura dell’Università Federico II.

A 15 vince il concorso di Miss Teenager nella sezione “cantante”. Divisa fra il teatro e le sette note, la giovane – nel 1995 – esordisce come speaker di un’emittente radiofonica e collabora con Eddy Napoli ( leader dell’Orchestra Italiana) in veste di corista nel suo ultimo cd. Nel 1998 debutta – come un uragano – nella soap opera Un posto al sole, intonando note d’amore rock per il giornalista Alberto Rossi, nel ruolo della grintosa Sara De Vito. Nella stagione 2002-2003 è protagonista del musical “Bulli & Pupe”, grazie al quale viene scelta, assieme a Claudia Gerini, da Pippo Baudo per affiancarlo nel 53° Festival di Sanremo. In seguito, fa coppia con Massimo Ghini in “Vacanze Romane”, per la regia di Pietro Garinei. Nel 2008 è diretta da Giorgio Albertazzi in “Sogno di una notte di mezza estate”. Successivamente è impegnata al Sistina nello spettacolo “Shakespeare in Jazz” con Giorgio Albertazzi, già proposto nell’agosto del 2006 al Teatro Romano di Verona.

Nel 2005 incarna Clemenza d’Ungheria nella miniserie La maledizione dei Templari. Nel gennaio del 2010 torna su Canale 5 con Nel bianco di Peter Keglevic, tratto dal romanzo omonimo dello scrittore gallese Ken Follett. L’anno successivo entra nel cast de Fratelli Detective.

La carriera nel cinema

Si cimenta nella professoressina che flirta con Giorgio Panariello in Notte prima degli esami – Oggi. Nel 2009 viene scritturata da Gabriele Lavia nella commedia Liolà. Nel 2010 sale a bordo dell’aereo per trascorrere il Natale in Sudafrica, dove incontra l’ex marito Christian De Sica, mentre l’anno successivo sarà la moglie di Valentino Picone in Femmine contro Maschi, secondo capitolo della commedia dei sessi diretta da Fausto Brizzi. Nel 2013 partecipa anche all’esordio alla regia di Alessandro Siani Il principe abusivo, ed è nel film di Natale di Pieraccioni Un fantastico via vai. Tornerà poi nel film di Alessandro Siani Si accettano miracoli e in quello di Salemme Se mi lasci non vale con cui lavora anche nel 2021 in Con tutto il cuore, trasposizione dell’omonima opera teatrale. Viene inoltre chiamata a doppiare Elsa, la regina delle nevi, nel nuovo musical animato targato Disney, Frozen – Il regno di ghiaccio, di cui interpreta in italiano anche le canzoni.

La carriera musicale

Nel 1997 Serena Autieri incide il suo primo album intitolato “Anima Soul”; affascinate ugola a tinte jazz, Serena firma i testi di tutti i suoi pezzi. Nello stesso periodo, intona la sigla del concerto di Bologna in onore di Papa Wojtyla. Nel 2004 per la grande cerimonia del Columbus Day di New York, rappresenta l’Italia con un concerto dal vivo al Manhattan Center.

Marito, figli e vita privata di Serena Autieri

Nel settembre 2010 l’artista convola all’altare con il top manager Enrico Griselli, con il quale ha avuto una figlia, Giulia Tosca, nel 2013. Per lei, un testimone d’eccezione quale Pippo Baudo.