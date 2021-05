Serena Autieri chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Instagram, Enrico Griselli, Un posto al sole, biografia e carriera. L’attrice e conduttrice Serena Autieri partecipa questa sera 14 maggio al programma televisivo Top Dieci condotto da Carlo Conti dalle 21:25 su Rai1.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia e carriera di Serena Autieri

Serena Autieri è nata il 4 aprile del 1976 a Napoli. Ha 45 anni. E’ alta 171 cm. Fin da bambina studia danza classica, canto e recitazione, pubblicando nel 1997 il suo primo album, Anima soul. Si diploma all’istituto d’arte di Napoli, poi frequenta la facoltà di architettura dell’Università Federico II ed intraprende la sua carriera di attrice. Profilo Instagram: Serena Autieri (@serena_autieri).

Gabriel Garko, Giovanni Malagò, Guido Lombardo, Enrico Griselli: marito, fidanzati e figlia di Serena Autieri

Sul set della serie televisiva L’onore e il rispetto, nel 2006, Serena Autieri conosce l’attore torinese Gabriel Garko. I due sembrano aver intrapreso una relazione l’anno dopo, anche se l’attrice ha recentemente dichiarato che tra loro non c’è stata una vera e propria storia d’amore.

Serena Autieri ha avuto una relazione con Giovanni Malagò e il produttore cinematografico Guido Lombardo. L’attrice si sposa nel 2010 con Enrico Griselli, imprenditore e manager della stessa Autieri. I due hanno una figlia, Giulia Tosca, nata nel 2013.

Un posto al sole e la carriera televisiva e al cinema di Serena Autieri

Nel 1998 Serena Autieri entra nel cast della soap opera di Rai 3 Un posto al sole, interpretando il ruolo della cantante Sara De Vito. Nel 2001 affianca come valletta Alberto Castagna nel programma di Canale 5 Stranamore.

Tra il 2001 e il 2002 è tra il protagonisti della fiction Vento di ponente, poi appare nella miniserie Tutti i sogni del mondo. Nel 2003 è protagonista nel musical Bulli & Pupi e nello stesso anno è al fianco di Pippo Baudo nel Festival di Sanremo 2003. Nel 2004, per la grande cerimonia del Columbus Day di New York, rappresenta l’Italia con un concerto dal vivo al Manhattan Center.

Serena Autieri esordisce nel cinema lavorando in alcuni cortometraggi e nel film Sara May. Prende parte ad alcune miniserie televisive come L’onore e il rispetto, al fianco di Gabriel Garko, e La maledizione dei Templari.

Nel 2007 recita nel film Notte prima degli esami – Oggi, nel ruolo della professoressa Elisabetta Paliani. Nel 2009 è impegnata al Teatro Sistina nello spettacolo Shakespeare in Jazz con Giorgio Albertazzi. Nel 2010 torna su Canale 5 con la miniserie Nel bianco e recita nel film Natale in Sudafrica di Neri Parenti.

Nel 2012 partecipa, vincendo, al talent show di Rai1 Tale e quale show. Nel 2013 è tra i protagonisti del film Il principe abusivo, per l’esordio alla regia di Alessandro Siani. Viene chiamata a doppiare Elsa, la regina delle nevi, nel nuovo musical Disney Frozen – Il regno di ghiaccio, di cui interpreta in italiano anche le canzoni. Nel 2018 partecipa a Celebrity MasterChef e nel 2019 torna a doppiare Elsa in Frozen II – Il segreto di Arendelle, sequel del film del 2013.