Chi è Serena Autieri: dove e quando è nata, marito, figli, carriera e vita privata dell’attrice e conduttrice televisiva. Serena Autieri è la concorrente della puntata di venerdì 1 aprile ai Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus su Rai Uno.

Dove e quando è nata, peso, altezza: la biografia di Serena Autieri

Serena Autieri nasce nel quartiere Soccavo a Napoli il 4 aprile 1976, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Ha 45 anni, è alta 171 cm e pesa 51 kg.

Trascorre l’infanzia nella zona del Vomero, insieme alla sorella maggiore e al fratello più piccolo. Influenzata dalla madre cantante e dalla straordinaria voce di Liza Minelli, fin dalla tenera età prende lezioni di danza classica, canto e recitazione.

Dopo il diploma all’Istituto d’Arte di Napoli come disegnatrice e stilista di moda, frequenta la Facoltà di Architettura all’Università Federico II.

Il suo debutto in tv risale al 1998, quando entra a far parte del cast della soap opera di Rai 3, Un posto al sole, interpretando il ruolo della cantante Sara De Vito.

Nel 2001 affianca come valletta Alberto Castagna nella conduzione del programma di punta di Canale 5 Stranamore. Nella stagione 2002-2003 è protagonista nel musical Bulli & Pupe, grazie al quale viene scelta, insieme a Claudia Gerini, da Pippo Baudo per affiancarlo sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2003.

Marito Enrico Griselli, figli: la vita privata di Serena Autieri

Nel settembre 2010 Serena Autieri ha sposato il top manager Enrico Griselli, con il quale ha avuto una figlia, Giulia Tosca, nel 2013. Per lei, un testimone d’eccezione come Pippo Baudo.

Serena Autieri, la carriera cinematografica

Serena Autieri è anche attrice di successo sul grande schermo. cimenta nella professoressina che flirta con Giorgio Panariello in Notte prima degli esami – Oggi. Nel 2009 viene scritturata da Gabriele Lavia nella commedia Liolà.

Nel 2010 sale a bordo dell’aereo per trascorrere il Natale in Sudafrica, dove incontra l’ex marito Christian De Sica, mentre l’anno successivo sarà la moglie di Valentino Picone in Femmine contro Maschi, secondo capitolo della commedia dei sessi diretta da Fausto Brizzi.

Nel 2013 partecipa anche all’esordio alla regia di Alessandro Siani con Il principe abusivo, ed è nel film di Natale di Pieraccioni Un fantastico via vai.

Tornerà poi nel film di Alessandro Siani Si accettano miracoli e in quello di Salemme Se mi lasci non vale con cui lavora anche nel 2021 in Con tutto il cuore, trasposizione dell’omonima opera teatrale.