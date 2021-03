Serena Bortone gaffe con Ermal Meta: “Dicono che sei arrivato in Italia su un barcone”. Serena Bortone gaffe

Gaffe di Serena Bortone con Ermal Meta: la conduttrice di “Oggi è un altro giorno” ha in collegamento il cantante concorrente al Festival di Sanremo. Poche domande ma una forse inopportuna. “Sappiamo che tu sei arrivato in Italia a 13 anni su un barcone. Perché scrivono questo sulle tue biografie?”. Ermal Meta infatti è nato in Albania e poi a 13 anni è arrivato in Italia, ma non a bordo di un barcone.

Ermal Meta replica a Serena Bortone

Il cantante Ermal Meta, in gara al Festival di Sanremo con il suo brano “Un milione di cose da dirti”, ha replicato a Serena Bortone. “In realtà io non sono mai arrivato in Italia sul barcone. Mi sarebbe piaciuto molto perché il contatto con l’acqua l’adoro. Non ho avuto la fortuna di vivere questa esperienza”. Quindi ha concluso: “Evviva i barconi che trasportano anime aiutati dalla fisica”.

Ermal Meta e la pandemia

Poco prima Ermal Meta aveva parlato del lockdown: “La pandemia, all’inizio, mi ha rallentato parecchio. C’è stata una sorta di paralisi in me almeno dal punto di vista della scrittura. Poi, ho cominciato a farci i conti ed ho inglobare, realizzare quello che mi stava accadendo. Mi sono sbloccato e mi sono rimesso a scrivere. Non ho passato più di una settimana senza scrivere canzoni. L’anno scorso ho passato 3 mesi senza scrivere nemmeno una nota. E’ stato il periodo più brutto della mia vita. Mi sono ripreso iniziando a scrivere un libro”.