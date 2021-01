Serena Bortone guarita dal Covid: Oggi è un altro giorno ritorna in presenza dal 25 gennaio su Rai 1

Oggi è un altro giorno non va in onda lunedì 18 gennaio: cosa è successo e come sta Teresa Bortone (Foto Ansa)

Serena Bortone è guarita dal Covid. La giornalista tornerà alla conduzione di Oggi è un altro giorno dal vivo, lunedì 25 gennaio. Infatti nella settimana precedente la Bortone aveva condotto da casa, in video conferenza.

Invece il programma di Rai 1 tornerà in presenza, dagli studi di via Teulada, come annunciato dalla stessa conduttrice. Che ha scritto sui social: “Cari tutti, sono tornata negativa al test covid. Grazie per l’affetto, davvero. Non lo dimenticherò”.

Serena Bortone guarita dal Covid: il messaggio sui social

“Da questo virus ho imparato che non si può controllare tutto, che l’imponderabile è sempre in agguato e per questo non dobbiamo mai sentirci invincibili. Ho imparato che la nostra fragilità è un bene prezioso da coccolare. E ho avuto la conferma di quello che ho sempre saputo: che solo uniti, solo insieme agli altri si vincono le piccole e le grandi difficoltà della vita. Un altro enorme grazie a tutta la squadra di @altrogiornorai1, per la bravura e il cuore. Ci vediamo domani, dal mitico studio di via Teulada 66, alle 14.00!”

Oggi è un altro giorno: cosa è e di che parla

Oggi è un altro giorno è il programma di Rai 1 che dal 7 settembre 2020 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14. Il programma di Serena Bortone va in onda nella fascia oraria che prima era occupata da Vieni da me di Caterina Balivo.

Il programma è formato da un cast di tre opinionisti, definiti “affetti stabili”, chiamati a commentare i fatti del giorno. Gli opinionisti cambiano di settimana in settimana. Il programma vede anche la partecipazione di vari inviati sul campo, come Luca Rosini e Domenico Marocchi.

La trasmissione nasce con l’intento di raccontare l’Italia che riparte dopo il duro colpo accusato a causa della pandemia da Covid. Spazi ricorrenti del programma sono l’intervista VIP e il talk show politico o di attualità. Quest’ultimo vede la partecipazione di esponenti politici di varia appartenenza e di virologi.