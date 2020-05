ROMA – Serena Enardu e Pago si sono lasciati.

L’annuncio lo ha dato la stessa Enardu su Instagram con un lungo messaggio: “Personalmente non avrei mai voluto dover fare quello che sto facendo in questo momento, ovvero prendere il mio telefono per scrivere ciò che andrete a leggere, non me l’aspettavo proprio”.

“Non ho nessuna voglia – prosegue l’ex tronista – di condividere con nessuno il malessere che ho dentro ma vi ho coinvolto e c’è il rispetto nei confronti di chi ha seguito, sofferto, pianto e poi tifato e gioito e lottato per e con ‘noi’”.

“Voglio essere io a dirvi che con Pacifico abbiamo avuto una pesante litigata che ci ha portato ad allontanarci nuovamente”.

Serena e Pacifico Settembre in arte Pago, si erano allontanati a causa di alcune incomprensioni nate dalla loro partecipazione a Temptation Island prima di ritrovarsi all’interno del Grande Fratello Vip.

Pago ha cercato di perdonare Serena e mettere una pietra sopra a tutto ciò che era accaduto tra loo durante l’altro reality.

A quanto pare però, Pago non è riuscito a dimenticare il passato.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha provato a spiegare così i motivi della rottura: “Non voglio entrare nel dettaglio di ciò che è accaduto, non avrebbe alcun senso, se non a colmare la curiosità di persone pettegole, curiose e becere”.

“L’amore non basta a far andare avanti un rapporto, ci vuole prima di tutto la stima e la fiducia. Se mancano questi due magici ingredienti, i gesti, le parole vengono continuamente interpretati e fraintesi , sono capaci di stravolgere una magnifica cena in un orribile incubo”.

“Non sempre chi decide di perdonare c’è la fa veramente e chi ha sbagliato in passato non può essere trattato come un colpevole a vita”.

“Il perdono è un gesto d’amore molto pesante per chi prova ad applicarlo, ma se non si riesce a spazzare rabbia e rancore viene a mancare la fiducia e tutto è compromesso facendo del male ad entrambi”, ha scritto ancora la Enardu nel suo lungo post condiviso su Instagram.

Le conclusioni sono un lungo mea-culpa: “Forse l’avrei dovuto pensare prima, forse avrei dovuto, ma se non avessi fatto questo e non avessi fatto l’altro… ma indietro non si può andare e oggi pagherò con il mio dolore i miei errori e ne trarrò un altro insegnamento”.

“Faccio fatica ad entrare su Instagram perché ogni volta che apro ci sono quelle meravigliose foto e video che gruppi, pagine, profili vari hanno creano per noi, sono pugnalate!”(fonte: Instagram, Gossip e Tv).