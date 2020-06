Serena Enardu: “Con Pago è finita. Ha preso il mio telefono e…”

ROMA – E’ finita tra Pago e Serena Enardu.

I due, come raccontano le cronache, hanno passato il lockdown insieme fino… fino al crollo.

“Una notte Pago è andato a dormire in taverna – ha raccontato Serena in un’intervista al “Magazine di Uomini e Donne – Il mattino seguente mi ha chiesto di uscire da casa insieme a mio figlio, perché non riusciva a fare tutte le valigie e andarsene via davanti a noi.

Così sono entrata in bagno per farmi una doccia e appena sono uscita mi ha detto di aver preso il mio telefono e di aver letto dei messaggi di Alessandro, conversazioni vecchie che lui ha travisato e mal interpretato, perché tra me e questo ragazzo c’è stato esattamente quello che lui ha raccontato, ossia una conoscenza e niente di più.

Nessuno mi toglie dalla testa, però, che quei messaggi li abbia letti molto tempo prima”.

“Gli avevo detto tutto – questa è la versione di Serena Enardu – Ricordo perfettamente di avergli raccontato anche che ero partita per andare a vedere Alessandro e lui era scoppiato a piangere.

Sicuramente non sono scesa nei dettagli perché non aveva senso e la conoscenza più approfondita era avvenuta quando noi ci eravamo già lasciati. Pago evidentemente ha frainteso qualcosa”. (Fonte: magazine Uomini e Donne).