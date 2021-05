Serena Grandi chi è, età, altezza, peso, marito, figli, Beppe Ercole, il tradimento, vita privata

Chi è Serena Grandi, età, altezza, peso, marito, figli, , Beppe Ercole, il tradimento, vita privata. Serena Grandi infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nata, età e biografia di Serena Grandi

Serena Faggioli, in arte Serena Grandi, è nata a Bologna il 23 marzo del 1958 e ha 63 anni di età. Dopo le scuole con il sogno della recitazione partì per Roma con destinazione Cinecittà. Dopo aver seguito corsi di dizione e recitazione e cominciò a ottenere le prime parti. Recitò in pellicole come Ring, Tranquille donne di campagna, La compagna di viaggio. Entra a far parte anche del fantasy Le avventure dell’incredibile Ercole di Luigi Cozzi, avente come protagonista Lou Ferrigno, e dell’horror cult Antropophagus di Joe D’Amato.

Altezza, peso e successo di Serena Grandi

Serena Grandi ha una altezza di 170 centimetri e un peso di 70 Kg. E’ tornata in splendida forma da poco tempo, riuscendo a perdere ben 15 chili di peso in soli 8 mesi. Ha raggiunto la massima popolarità negli anni ottanta grazie alla partecipazione ad alcune delle più famose pellicole del cinema erotico italiano, in cui aveva modo di mostrare le proprie forme da pin up.

Nel 1985 l’incontro con il regista Tinto Brass che sceglie Serena Grandi come protagonista del film erotico Miranda le fa conquistare la notorietà e il successo. Nell’immaginario collettivo diventò l’icona dell’abbondanza con le sue forme prorompenti. Nei film seguenti come La signora della notte, L’iniziazione, Desiderando Giulia continuò a interpretare il ruolo che Brass le aveva cucito addosso. Nel 1987, anno molto prolifico per la sua carriera, ha lavorato con Dino Risi in Teresa, recitando accanto a Luca Barbareschi. Poi con Sergio Corbucci in Roba da ricchi e Rimini Rimini, in cui fu affiancata da Paolo Villaggio.

Marito, figli. tradimento e vita privata di Serena Grandi

Per quanto riguarda la vita privata di Serena Grandi sappiamo che dal 1987 al 1993 è stata sposata. Suo marito era l’arredatore e antiquario Beppe Ercole, passato poi a nuove nozze con Corinne Clery dopo il divorzio. La coppia ha avuto un figlio, Edoardo Ercole, nato nel 1989.

“Mio marito Beppe Ercole? Non so perché mi facesse le corna, ma non me ne sono mai accorta. Le sue amanti erano al battesimo di mio figlio, l’ho capito dalle foto di quella giornata”. Tuttavia, Serena Grandi si è pentita di averlo lasciato: “È stato il grande amore della mia vita. Era di un’eleganza e di uno charme unico. Oggi sto scrivendo la mia biografia e mi vengono in mente tanti ricordi. Sono molto emozionata, sto dando delle energie in questa scrittura”, ha detto Serena Grandi a Verissimo lo scorso primo maggio.