Serena Grandi chi è, età, altezza, peso, marito, figlio e vita privata dell’attrice ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Serena Grandi, età, peso. altezza, marito, figlio, vita privata e carriera dell’attrice ospite di Oggi è un altro giorno. L’attrice Serena Grandi è infatti tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno.

Serena Grandi, età, altezza, peso e biografia

Serena Faggioli, in arte Serena Grandi, nasce a Bologna il 23 marzo del 1958 e ha quasi 63 anni di età, altezza di 170 centimetri e peso di 70 Kg. E’ tornata in splendida forma da poco tempo, riuscendo a perdere ben 15 chili di peso in soli 8 mesi. Ha raggiunto la massima popolarità negli anni ottanta grazie alla partecipazione ad alcune delle più famose pellicole del cinema erotico italiano, in cui aveva modo di mostrare le proprie forme da pin up.

Dopo le scuole con il sogno della recitazione partì per Roma con destinazione Cinecittà. Dopo aver seguito corsi di dizione e recitazione e cominciò a ottenere le prime parti. Recitò in pellicole come Ring, Tranquille donne di campagna, La compagna di viaggio, Teste di quoio. Entra a far parte anche del fantasy Le avventure dell’incredibile Ercole di Luigi Cozzi, avente come protagonista Lou Ferrigno, e dell’horror cult Antropophagus di Joe D’Amato.

Serena Grandi, il successo e il cinema erotico

Nel 1985 l’incontro con il regista Tinto Brass che sceglie Serena Grandi come protagonista del film erotico Miranda le fa conquistare la notorietà e il successo. Nell’immaginario collettivo diventò l’icona dell’abbondanza con le sue forme prorompenti. Nei film seguenti come La signora della notte, L’iniziazione, Desiderando Giulia continuò a interpretare il ruolo che Brass le aveva cucito addosso. Nel 1987, anno molto prolifico per la sua carriera, ha lavorato con Dino Risi in Teresa, recitando accanto a Luca Barbareschi. Poi con Sergio Corbucci in Roba da ricchi e Rimini Rimini, in cui fu affiancata da Paolo Villaggio.

In televisione interpreta diverse fiction e miniserie TV nel suo periodo di maggior successo, fra le quali Donna d’onore nel 1990, grazie alla quale vinse un Telegatto. Poi Piazza di Spagna nel 1992, Il prezzo della vita nel 1995, Pazza famiglia, Anni ’50, Ladri si nasce e Le ragazze di piazza di Spagna nel 1998. Nel 1998 lavora di nuovo con Tinto Brass in Monella. Nello stesso anno è diretta anche da Luciano Ligabue in Radiofreccia, in cui interpreta la madre di Stefano Accorsi.

Vita privata, marito e figlio di Serena Grandi

Per quanto riguarda la vita privata di Serena Grandi sappiamo che dal 1987 al 1993 è stata sposata. Suo marito era con l’arredatore e antiquario Beppe Ercole, passato poi a nuove nozze con Corinne Clery dopo il divorzio. La coppia ha avuto un figlio, Edoardo Ercole, nato nel 1989. Nel 2019, in occasione delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, Serena Grandi si è dichiarata di destra. Esternando la volontà di partecipare attivamente alla politica con la Lega ed esprimendo sostegno alla candidata leghista Lucia Borgonzoni.

Nel 2017 prende parte come concorrente alla seconda edizione del reality show di Canale 5 Grande Fratello VIP, condotto da Ilary Blasi. Viene eliminata alla terza puntata con il 51% dei voti. Serena Grandi nel settembre 2020, è stata condannata in primo grado a due anni e due mesi di reclusione per il fallimento del ristorante di Borgo San Giuliano da lei gestito.