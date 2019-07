Serena Grandi e lo sfogo contro l’ex: “Vuole farmi impazzire”

ROMA – Serena Grandi, via Instagram, si è sfogata contro il suo ex:

“Oggi ho deciso di tralasciare la mia educazione e il mio estremo senso di privacy – ha scritto l’attrice – perché sento la necessità di dover mostrarvi questo screenshot, uno dei tanti purtroppo. Da quando ho concluso la mia storia con quest’uomo, (poiché la sua vicinanza non ha fatto altro che ledere alla mia vita), questo è stato il risultato insieme ad altre cose cose squallide e prive di ogni ritegno. Pensare che ogni sera mi vedo costretta a dover spegnere il telefono poiché è un continuo di chiamate mirate probabilmente a farmi impazzire e a violare la mia intimità e quello delle mie mura. Io ho i miei affetti lontani, mio figlio a Milano, e trovo una violenza il dovermi privare di un mezzo che è adibito alla comunicazione, non all’ossessionare qualcuno poiché qualcuno non si rassegna”.

Fonte: Instagram.