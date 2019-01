ROMA – Intervistata dal settimanale “Chi”, Serena Grandi rivela di essersi operata dopo aver scoperto di avere un tumore al seno. Scoperta fatta grazie ai suoi cagnolini:

“Me li ero portati a Roma, li avevo nella borsa, la Vuitton, loro due insieme, una bassotta e un chihuahua, sono pesantini… Insomma quella volta mi dicevo: ‘Strano, mi fa male un seno, sarà una botta che ho preso’. Altro che botta, avevo cinque centimetri di carcinoma”.

“Da lì al giorno dell’operazione – racconta l’attrice – mi hanno rivoltato come un pedalino, e Tac e contro Tac. E risonanze magnetiche. E aghi aspirati, biopsie, poi alla fine abbiamo scoperto che c’era appunto un carcinoma di quasi cinque centimetri, che era subdolo, era sotto quel grasso che era stato messo per il lifting del seno che avevo fatto a febbraio scorso”.

“Dicono – continua – che la malattia cambi le persone, io non lo so ancora… La verità è che il mio corpo mi ha tradito. Ora non so ancora, penso che ricostruirò tutto quanto, come mi va, quanto mi va, oppure che non farò niente”.

“Ho basato tutta la mia vita su due seni enormi – conclude – e adesso, mah, ne ho solo uno. Ma che vuole che le dica, il seno piccolo dà pure meno fastidio, almeno le camicie ti vanno subito, magari riduco l’altro e diventerò campionessa del mondo di giacche e di camicie”.