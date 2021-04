Serena Iansiti chi è Caterina di Un passo dal cielo, età, altezza, fidanzato, figli, l’ex Paolo Pierobon, Instagram, vita privata

Chi è Serena Iansiti, la Caterina di Un passo dal cielo 6: età, altezza, fidanzato, figli, l’ex Paolo Pierobon, Instagram vita privata dell’attrice. Oggi protagonista di una delle fiction più acclamate della tv, al fianco di Daniele Liotti. Andiamo a conoscere più da vicino la sua vita privata.

Quando e dove è nata, età, altezza, biografia di Serena Iansiti

Serena Iansiti è nata Napoli l’11 maggio 1985. Allo stato attuale ha dunque quasi 36 anni. E’ del segno zodiacale del Toro. La sua altezza ufficiale è di 1,70 metri.

Di lontane origini olandesi, Serena nasce a Napoli. Sua madre è un’insegnante di lettere e suo padre un magistrato. Serena ha anche un fratello, Vittorio, che ha una figlia piccola, Cecilia. Serena è dunque zia. Pochi mesi dopo la nascita, la sua famiglia si trasferisce a Latina dove, a 15 anni, Serena frequenta un corso serale di teatro. A 19 anni viene ammessa alla sede romana del Centro sperimentale di cinematografia.

Fidanzato Ferran Paredes Rubio, figlio, ex Paolo Pierobon e Instagram: la vita privata di Serena Iansiti

La vita privata di Serena Iansiti ha avuto una svolta negli ultimi anni. Si è infatti legata al fotografo spagnolo Ferran Paredes Rubio. I due, non sposati, avranno presto un figlio.

L’attrice è stata a lungo legata all’attore Paolo Pierobon. Tra i due c’era una notevole differenza di età (18 anni). La loro relazione è durata dal 2012 al 2018.

Serena Iansiti ha un profilo Instagram ufficiale, su cui posta foto della propria vita professionale ma anche scatti della vita privata.

Carolina nella serie Un passo dal cielo 6

Carolina entra nella serie come un piccolo tornado, smascherando l’ambiguità del nostro commissario. Per quanto innamorato di Elda, rigorosamente vegana, Vincenzo non resiste al richiamo di un gustoso pollo fritto da Nello il Re del Pollo. Ed è proprio qui che Vincenzo si imbatte in questa giovane sfrontata, sportiva e sorridente.

Sarà proprio la freschezza di Carolina, unita ad una buona dose di sfacciataggine, ad attrarre Vincenzo. Carolina è una donna che si barcamena tra un lavoro e un altro, ma sempre con l’idea di “rubare ai ricchi per dare a se stessa”, in particolare spacciandosi per “consulente ecologica”. Nel corso della stagione scopriremo però che il suo spumeggiante carattere nasconde un passato molto più complicato che sorprenderà Vincenzo.

La carriera di Serena Iansiti: da Centrovetrine al successo de I bastardi di Pizzofalcone e il Commissario Ricciardi

Lo spartiacque per la carriera di Serena è stata la partecipazione alla soap opera Centovetrine, nel 2007. Da allora la sua presenza nei cast delle serie tv è stata sempre crescente. Da segnalare, recentemente la partecipazione a I bastardi di Pizzofalcone e Il Commisario Ricciardi. Per la carriera completa rimandiamo alla pagina Wikipedia.