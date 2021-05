Serena Marchese chi è, età, dove è nata, fidanzato, vita privata, Amici, Balletto di Roma e biografia

Chi è Serena Marchese: età, dove è nata, fidanzato, vita privata, Amici, Balletto di Roma e biografia della ballerina oggi ospite di Verissimo.

Dove e quando è nata, età e biografia di Serena Marchese

Serena Marchese è nata in Sicilia, a Siracusa, nel 2000 (età 21 anni). Ha raccontato che da piccola ha subito delle critiche e del bullismo nella sua scuola di danza: “Mi dicevano che ero obesa e non mangiavo più”: questo l’ha portata ad avere un blocco e la paura di non essere accettata è sempre rimasta dentro di lei. Ne è uscita grazie a un’insegnante di danza molto brava che l’ha presa sotto la sua ala protettiva.

E’ entrata ad Amici di Maria De Filippi, dopo aver superato il casting ed è riuscita a fare un’ottima impressione anche ad Alessandra Celentano, attuale docente di ballo. Quest’ultima, certa del talento di Serena, ha chiesto alla redazione se potesse ammetterla nella scuola istituendo un banchetto ad hoc senza organizzare nessuna sfida. La redazione però ha deciso che la professoressa avrebbe dovuto prima parlarne con i ragazzi in gara. La Celentano ha immediatamente reso edotti i ballerini del suo interesse verso Serena Marchese ed ha messo alla votazione la possibilità di farla entrare senza sfida, inoltre la prof ha precisato anche che se avessero voluto la sfida molto probabilmente Serena avrebbe battuto sia Martina che Rosa.

Serena subito dopo l’esperienza di Amici è stata scritturata dal Balletto di Roma: dal 1 giugno in vista di una tournée Serena si unisce alla compagnia e lavora così con la danza coronando il suo sogno.

Fidanzato e vita privata di Serena Marchese

Serena Marchese è fidanzata dal 2018 con Alessandro. In un’intervista lui ha definito Serena come una persona gentile, altruista, rispettosa ed educata.