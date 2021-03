Serena Rossi, il bacio a Montalbano (Luca Zingaretti) e la gelosia di Davide Devenuto: “Mi ha fatto venire la bronchite, faceva un freddo cane!”. La conduttrice televisiva ha parlato di questo aneddoto che riguarda sia la sua vita privata che la sua carriera professionale.

La Rossi ha baciato Luca Zingaretti nel corso della puntata del Commissario Montalbano dal titolo “La vampa d’agosto”. La scena è stata girata in piena notte. Riportiamo di seguito, le dichiarazioni della Rossi da dilei.it.

Ci portarono delle bottiglie d’acqua bollente. Fu molto protettivo. Comunque a me le scene di baci, d’amore, imbarazzano assai. Il nudo poi… più cresci e meno hai voglia di farlo. Ho detto a Elena Sofia Ricci: Non sai quanto t’invidio che fai la suora!”.

“Davide Devenuto geloso? Ma su questa cosa ci giochiamo anche tanto – ha chiarito -. Sul set di Mina Settembre ho girato davanti a lui la scena in cui bacio Giuseppe Zeno. L’ho fatta, poi ho guardato Davide come a dire: Tutto a posto?. La regista è arrivata con le lacrime agli occhi: Serena, ma non è che se baci Giuseppe poi ti devi voltare verso Davide per chiedergli il permesso!”.