Serena Rossi, chi è l’attrice di Un posto al sole

Dopo la notorietà raggiunta grazie alla soap opera Un posto al sole, oggi Serena Rossi è una delle attrici di cinema e televisione più amate e apprezzate. Grazie al proprio talento e al suo carisma, l’attrice ha saputo ritagliarsi anche una carriera nei programmi televisivi, debuttando nel 2017 con il programma Detto Fatto. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata dell’attrice.

Dove e quando è nata, età, biografia di Serena Rossi

Serena Rossi è nata il 31 agosto del 1985 a Napoli. Ha 37 anni. Fa il suo esordio nel 2002 come cantante nel musical C’era una volta…Scugnizzi di Claudio Mattone ed Enrico Vaime. Raggiunge una certa notorietà grazie alla soap Un posto al sole, nella quale interpreta il ruolo di Carmen Catalano.

Compagno, figli, Instagram e vita privata

L’attrice è fidanzata dal 2008 con l’attore Davide Devenuto. I due si sono conosciuti sul set di Un posto al sole, la soap di Rai3 in cui entrambi recitavano. Dal loro amore è nato nel 2016 Diego. Davide Devenuto ha fatto a Serena una proposta di matrimonio in diretta tv, mentre era a Domenica In. Durante un’intervista l’attrice ha dichiarato: “Devo dire che noi due siamo proprio fortunati: stiamo bene, ci vogliamo bene, il lavoro va bene”. Profilo Instagram: serenarossiofficial.

La carriera di Serena Rossi

Dopo Un posto al sole, l’attrice continuerà a recitare sia in tv che al cinema. Nel 2011 entra nel cast di Che dio ci aiuti, altra serie di successo della Rai. Negli anni successivi recita in diversi film (per cinema e tv) con i Manetti bros e l’attore Giampaolo Morelli nell’Ispettore Coliandro. Fa poi il suo debutto come conduttrice televisiva nel 2017 con il programma Detto fatto.

La consacrazione definitiva arriva nel 2019, quando interpreta Mia Martini nella serie Io sono Mia. Nel 2020 è con Stefano Accorsi e Maya Sansa in Lasciami andare di Stefano Mordini, film di chiusura della 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

