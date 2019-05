ROMA – Serena Rutelli parla del suo rapporto con il fidanzato Alessandro Prince Zorresi e nella casa del Grande Fratello rivela di avere una cosa in comune con lui su tutte: entrambi sono stati adottati. Il giovane ha 21 anni, 8 in meno di Serena, e fa il calciatore nell’Audace Calcio, una squadra di Prima Categoria, dopo aver giocato, tra l’altro, in Salernitana, Vicenza e Latina.

Parlando con Valentina Vignali nella casa del reality show, la figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli ha rivelato che anche Alessandro è stato adottato quando aveva appena 3 mesi ed è nato al Policlinico Gemelli a Roma nel 1998, ma non conosce le sue origini, dice la ragazza: “È nato al Gemelli a Roma, non sa da dove viene. Ha dei lineamenti che non lasciano capire le sue origini. È più scuro di un latinoamericano e dicono che abbia qualche tratto thailandese, perché ha gli occhi a mandorla. Non ha il naso di un africano”.

Serena ha poi raccontato alla Vignali che altri ex l’avevano avvicinata solo per la sua famiglia, ma ad Alessandro ha detto dopo due mesi di frequentazione di essere la figlia di Rutelli: “Molti ex stavano con me per un solo motivo. Ad Alessandro gliel’ho detto dopo due mesi, lui si è innamorato di quella che sono io, solo dopo ho parlato di lui alla mia famiglia”. Intanto per la giovane concorrente del reality show è in arrivo un’altra lettera dalla sua famiglia d’origine, stavolta dal fratello che vorrebbe conoscerla.