ROMA – Lei ha 29 anni, lui 21. Ma la differenza d’età tra Serena Rutelli e Prince Zorresi non è mai stata un problema. E’ proprio il fidanzato dell’ex concorrente del Grande Fratello a spiegarlo ai fan rispondendo a una raffica di domande in diretta su Instagram. “Gli otto anni che ci separano non significano nulla perché Serena sembra una bambina, anche se è una vera donna”, ha detto. “Non abbiamo mai avuto problemi o incertezze a causa della nostra differenza d’età”.

La figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli è in coppia col suo Prince da un anno e due mesi e lui racconta così il loro primo incontro: “L’ho conosciuta in un locale a Roma. Quella sera era stupenda, come lo è sempre. Mi sono innamorato del suo sguardo. Sono stato io a fare la prima mossa. Se dovessi descriverla in tre aggettivi direi che è una ragazza umile, dolce e coccolosa”, ha detto.

Oltre alla straordinaria tenerezza, ad unirli è anche la comune esperienza di vita. Come è noto entrambi sono stati adottati e proprio questo li ha aiutati a comprendere pienamente i drammi dell’altro. “Il fatto che siamo stati entrambi adottati è un punto di forza della nostra relazione e, in effetti, è tra le cose che ci lega ancora di più. Sono stato abbandonato a tre mesi da una donna che non intendeva essere nominata, le mie origini esatte non si sanno. Molto probabilmente dovrei essere un misto tra Africa e Oriente”, ha concluso Prince. (Fonte: Instagram)