Sergio Cammariere chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, Rino Gaetano, vita privata

Chi è Sergio Cammariere, età, dove e quando è nato, moglie, figli, Rino Gaetano, vita privata.

Dove e quando è nato, età e biografia di Sergio Cammariere

Sergio Cammariere è nato a Crotone il 15 novembre del 1960 e ha 60 anni di età. E’ un cantautore e pianista italiano. È nel 1992 che compone la sua prima colonna sonora per il film Quando eravamo repressi di Pino Quartullo. Nel 1993 pubblica l’album I ricordi e le persone. Sempre negli anni novanta, seguono altri lavori per il cinema, con le colonne sonore de Il decisionista di Mauro Cappelloni, Colpo di sole di Claudio Fragasso, L’italiano di Ennio De Dominicis, La spiaggia di Mauro Cappelloni.

Nel 1997 partecipa al Premio Tenco e vince il Premio IMAIE come “Migliore Musicista e Interprete” della Rassegna con voto unanime della Giuria. Poi nel 1998 ha pubblicato l’EP Tempo perduto, mentre l’anno seguente è andato in scena al Teatro Flaiano di Roma con Giorgia O’Brien nello spettacolo teatrale Oggetti smarriti, regia Rossana Siclari. Nel gennaio 2002 esce il suo primo album, Dalla pace del mare lontano. Qui la carriera completa di Sergio Cammariere.

Moglie, figli e vita privata di Sergio Cammariere

Per quanto riguarda la sua vita privata, Sergio Cammariere è molto riservato e lontano dai riflettori del gossip: di lui si conosce poco e niente, non si sa se abbia una moglie. Non si sa neanche se abbia dei figli o una compagna, anche se diverse volte è stato visto in compagnia di una ragazza. E’ un grande tifoso della Fiorentina e ha un gatto nero di nome Pippo. Attualmente vive a Roma anche se è rimasto molto legato alla sua città natale.

Sergio Cammariere e Rino Gaetano

In pochi forse lo sanno ma Sergio Cammariere è il cugino di Rino Gaetano. Suo padre infatti è fratello della madre del cantautore scomparso, ma tutto è stato scoperto solo nel 1996.