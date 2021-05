Sergio Caputo chi è, età, altezza, moglie Cristina Zatti, figli, vita privata, Libertà dove sei/Giorni di festa, vero nome, biografia e carriera del cantautore. Caputo sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Una pezza di Lundini. “Una pezza di Lundini”, il programma condotto dal comico romano Valerio Lundini sarà di nuovo in onda in seconda serata alle 23.30 su Rai2.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Sergio Caputo

Il cantante è nato a Roma il 31 agosto 1954 (età 66 anni). Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Sergio Caputo è un cantautore e musicista italiano.

La moglie Cristina Zatti, i figli: vita privata di Sergio Caputo

E’ sposato con Cristina Zatti ma per il resto non abbiamo altre informazioni sulla sua vita privata perché è molto riservato. Non sappiamo nulla in merito ai figli. Preferisce parlare di musica e dei suoi nuovi progetti professionali.

Libertà dove sei/Giorni di festa, il debutto di Sergio Caputo

Esordisce con un 45 giri del 1978 Libertà dove sei/Giorni di festa, inciso per la IT, etichetta indipendente diretta da Vincenzo Micocci, prodotto da Ernesto Bassignano, allora anch’egli attivo come cantautore. Come ricorda Wikipedia, nel 1981 pubblica un mini LP (con quattro canzoni incise su un solo lato) per la Dischi Ricordi.