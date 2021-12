Chi è Sergio Caputo: età, moglie, figli, vita privata e carriera del cantante di Un sabato italiano. Il cantautore è ospite nella puntata di martedì 28 dicembre a Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di RaiUno condotto da Serena Bortone.

Dove e quando è nato, origini: la biografia di Sergio Caputo

Sergio Caputo nasce a roma il 31 agosto 1954, sotto il segno zodiacale della Vergine. Ha 67 anni ed è alto 178 centimetri.

A soli tredici anni impara a suolare la chitarra e a sedici forma la sua prima rock band della quale prima è chitarrista e poi cantante.

Dopo la maturità Classica si iscrive alla facoltà di Architettura che abbandona poco dopo per dedicarsi interamente alle arti figurative. Il suo esordio discografico risale al 1978 con il 45 giri Dove sei/Giorni di festa.

Il successo arriva nel 1983 con Un sabato italiano, disco originale in cui si mischiano mambo e swing con testi brillanti e ricchissimi.

Partecipa poi per ben tre volte al Festival di Sanremo con Il Garibaldi innamorato nel 1987, Rifarsi una vita nel 1989 e Flamingo nel 1998, per poi trasferirsi in California e rientrare in Italia per i suoi tour. Oggi vive in Francia con la famiglia.

Moglie Cristina Zatti, figli: vita privata di Sergio Caputo

Sergio Caputo è felicemente sposato da molti anni con Cristina Zatti, con la quale ha avuto due figli di nome Lucrezia e Victor. Per il resto non sappiamo molto della vita privata del cantautore che conserva sempre un certo riserbo.

Sappiamo però che Un sabato italiano occupa la posizione numero 37 della top 100 dei migliori dischi italiani secondo Rolling Stones. E che la canzone preferita di Sergio Caputo è un classico: Roma nun fa’ la stupida stasera.

Il cantautore ha scritto anche tre libri: Disperatamente (e in ritardo cane) (2008), Un sabato italiano. Memories (2013), La guerra è finita (2016).

Per la loro ricchezza e originalità, i testi delle sue canzoni vengono studiati anche nelle università italiane e straniere, come esempio di poesia contemporanea italiana.