Sergio Castellitto chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, dove vive, film, biografia e carriera. L’attore Sergio Castellitto è il protagonista del film Sabato, domenica e lunedì, tratto dalla commedia teatrale di Eduardo De Filippo. Il film è in onda questa sera 14 dicembre su Rai1 dalle 21:25.

Dove e quando è nato, età, biografia di Sergio Castellitto

Sergio Castellitto è nato a Roma il 18 agosto del 1953. Ha 68 anni. Nato da famiglia molisana, frequenta l’Accademia nazionale d’arte drammatica senza terminarla. Fa il suo esordio a teatro lavorando con registi come Aldo Trionfo nel Candelaio ed Enzo Muzii nel Girotondo. Negli anni novanta ottiene successo nella commedia di Neil Simon A piedi nudi nel parco (1994) e nella pièce Recital su Derek Jarman (1995). Nel 1996 fa il suo esordio come regista teatrale con la pièce Manola, scritta e interpretata da Margaret Mazzantini e da Nancy Brilli.

Moglie, figli, dove vive, curiosità, vita privata di Sergio Castellitto

Castellitto è sposato con la scrittrice Margaret Mazzantini dal 1987. I due hanno quattro figli: Pietro, nato nel 1991, Maria, nata nel 1997, Anna, nata nel 2000 e Cesare, nato nel 2006. Il figlio Pietro ha seguito le orme del padre intraprendendo con successo la carriera d’attore e quella da regista, facendo il suo esordio con il film I predatori. “I nostri figli hanno assistito a tutto: l’armonia e i litigi. Siamo una sorta di microsocietà: sei individui che sanno condividere”, ha dichiarato Castellitto durante un’intervista. L’attore non ha profili social. Vive a Roma.

Castellitto è un ottimo amico dell’attrice Penelope Cruz, che ha recitato in diversi suoi film.

La carriera di Sergio Castellitto

Castellitto fa il suo esordio al cinema nel 1981, come comparsa nel film Tre fratelli, di Francesco Rosi. Si fa conoscere al grande pubblico nelle commedie Piccoli equivoci di Ricky Tognazzi e Stasera a casa di Alice di Carlo Verdone, ma anche in La carne di Marco Ferreri e L’ora di religione di Marco Bellocchio.

Fa il suo esordio da regista nel 1999 con il film Libero Burro. Vince due Nastri d’argento con Il grande cocomero di Francesca Archibugi e L’uomo delle stelle di Giuseppe Tornatore. Vince anche un David di Donatello per Non ti muovere, tratto dall’omonimo romanzo della moglie Margaret Mazzantini e da lui anche diretto e sceneggiato. Nel 2003 recita nel film Caterina va in città di Paolo Virzì.

Ha avuto un’esperienza di doppiaggio nell’edizione italiana del film d’animazione Persepolis e nel 2013 fa il suo debutto su Sky Cinema con la serie In Treatment. Nello stesso anno gli viene attribuito il Pardo d’onore alla carriera durante la 66ª edizione del Festival del film Locarno.

Nel 2020 Castellitto interpreta Gabriele D’Annunzio nel film Il cattivo poeta e l’anno successivo firma la regia del film Il materiale emotivo.

