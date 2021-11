Sergio Friscia chi è: dove e quando è nato, età, altezza, figli, moglie, vita privata e carriera

Da oggi, mercoledì 3 novembre, i siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari saranno i due nuovi conduttori di Striscia la notizia. Entrambi già inviati del programma, i due resteranno alla conduzione del programma di Canale 5 fino all’11 dicembre.

“Ringrazio Antonio Ricci – dice Friscia – Sono felice di essere l’unico conduttore, in 34 edizioni di Striscia, ad avere il cognome che fa rima col titolo del programma. Forse mi avrà scelto per questo. Sono certo che con Robertino ci divertiremo tantissimo”.

Dove e quando è nato, età, altezza di Sergio Friscia

Sergio Friscia è nato a Palermo nel 1971. Quindi il conduttore ha 50 anni. Friscia è alto 172 cm.

La carriera di Sergio Friscia

Sergio Friscia è attore, showman, conduttore tv e speaker radiofonico. A consegnarlo alla ribalta nazionale, nel 1997, è Gianni Boncompagni, che lo vuole protagonista di Rai2 Macao. Seguono Convenscion a Domenica In, Tale e Quale Show, Stasera tutto è possibile.

Dal 2009 conduce per dieci edizioni Mezzogiorno in famiglia su Rai2, nel 2016 è a Sanremo per condurre l’anteprima del Festival della Canzone Italiana. Sempre su Rai1, nel 2017, conduce il Festival di Castrocaro. Dal 2018 ogni mattina è la voce del programma radiofonico Anna e Sergio con Anna Pettinelli su RDS. Nel 2019 è protagonista di Aladdin il musical. Molte le serie tv in cui ha recitato, tra cui Il Capo dei Capi e Squadra Antimafia su Canale 5 e La Narcotici su Rai1. Al cinema ha lavorato con Leonardo Pieraccioni nel Professor Cenerentolo e con Ficarra e Picone ne L’ora legale. Nel 2019 è tra i protagonisti di Tuttapposto di Gianni Costantino (scritto da Roberto Lipari) e nel 2020 di Il delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi. Nel 2011 entra nella squadra di Striscia come imitatore di Beppe Grillo e già la scorsa stagione ha condotto undici puntate del Tg satirico con Salvatore Ficarra.

Moglie, figli: la vita privata di Sergio Friscia

Della vita privata di Sergio Friscia si sa poco o nulla. Non è dato sapere se sia sposato o se abbia figli. Difficile anche dire se il conduttore abbia una fidanzata oppure no. Insomma: della sua vita privata fin qui non si sa molto.

Curiosità finale: Sergio è cintura nera di Karate ed è anche un istruttore.