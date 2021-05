Sergio Friscia chi è, età, dove e quando è nato, Instagram, vita privata, Anna Pettinelli, RDS. L’attore e showman Sergio Friscia parteciperà questa sera 21 maggio al programma televisivo Top Dieci. Lo show di Carlo Conti andrà in onda su Rai1 dalle 21:25.

Dove e quando è nato, età, Instagram, biografia, vita privata e carriera di Sergio Friscia

Sergio Friscia è nato il 27 aprile del 1971 a Palermo. Ha 50 anni. Inizia la sua carriera come disc jockey nel 1986, poi fa l’animatore nei villaggi turistici e lavora come conduttore radiofonico nelle radio regionali. Nel 1997 entra a far parte dei comici di Macao, su Rai 2. Inizia a lavorare anche in alcune fiction: Il capo dei capi, Le ali, Squadra antimafia – Palermo oggi.

Profilo Instagram: Sergio Friscia (@sergio_friscia).

Sergio Friscia non si è mai sposato e non ha figli. Della sua vita privata non si sa praticamente nulla.

Al cinema recita in alcuni film come Oggi sposi, L’ora legale di Ficarra e Picone, Il professor Cenerentolo di Leonardo Pieraccioni, Compromessi sposi e Il delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi.

Dal 2013 partecipa al programma televisivo Striscia la notizia, con l’imitazione di Beppe Grillo. Dal 2016 entra a far parte del cast di Domenica In, condotto da Paola Perego su Rai 1. Lo stesso anno conduce l’anteprima del Festival di Sanremo. Nel 2017 Friscia pubblica il suo primo libro autobiografico, Un girovita da mediano.

Dal 2008 al 2018 conduce il programma Mezzogiorno in famiglia su Rai2.

Programma radiofonico con Anna Pettinelli su RDS

Ogni Mattina, dalle 9 alle 12, conduce il programma radiofonico Anna e Sergio… quelli della mattina su RDS, con Anna Pettinelli.