E’ morto Sergio Matteucci, il telecronista delle partite di Holly e Benji, ma anche di Mila e Shiro.

E’ morto a Roma, a 89 anni Sergio Matteucci, il telecronista delle partite di Holly e Benji e Mila e Shiro. Più che telecronista, era il doppiatore che prestava le voci alle telecronache di due dei cartoni più iconici degli anni Ottanta e Novanta.

Sergio Matteucci e le telecronache di Holly e Benji

Chi ha visto con passione e trasporto (sì, perché si finiva anche per fare il tifo come se in campo ci fosse la squadra del cuore) Holly e Benji non può dimenticare la sua voce. Anche perché quelle telecronache epiche ben si sposavano con le immagini. Il campo che non finiva mai, tiri che sfondavano la barriera del suono, acrobazie al limite del Cirque du Soleil. La voce di Matteucci rimarrà impressa per sempre nella testa di molti trentenni e quarantenni di oggi.

La vita e la carriera di Matteucci

Matteucci, nato a Granada nel 1931, ha lavorato come doppiatore anche in altri cartoni animati e in diversi film, oltre ad essere stato la voce fuori campo nei servizi dallo stadio Olimpico di Roma per ‘Domenica Sprint’. E’ stato radiocronista di ‘Tutto il Calcio Minuto per minuto’ nella stagione 1982-1983.

Matteucci ha doppiato anche altri programmi per bambini: ‘Sampei’, ‘Lady Oscar’, ‘Candy Candy’ e ‘Ben e Sebastien’. Ha prestato la sua voce anche per film come ‘Rocky 2’, ‘Toro Scatenato’, ‘Cinderella Man’, ‘Scarface’. (Fonte AdnKronos)