Sergio Muniz chi è, malattia, età, altezza, peso, moglie, figli, fidanzata, dove vive, vita privata, Instagram. Ex vincitore dell’Isola dei Famosi, il reality che è stato suo trampolino di lancio, ora fa l’attore e il modello. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza peso, la biografia di Sergio Muniz

Sergio Múñiz è nato a Bilbao in Spagna il 24 settembre 1975. Allo stato attuale ha dunque 46 anni. E’ del segno zodiacale della Bilancia. E’ alto 188 centimetri e il suo peso forma si attesta intorno ai 78 chili.

Si è trasferito in Italia nel 1995 per cominciare a lavorare come modello e in campo pubblicitario.

Moglie, figli, fidanzata, dove vive, Instagram: la vita privata di Sergio Muniz

Sergio è stato sposato con l’italiana Beatrice Bernardin. I due si sono sposati nel 2009. Il matrimonio è finito con una dolorosa separazione. Ora è fidanzato con la sua ex maestra di yoga Morena Firpo (nata a Genova il 6 ottobre 1984). I due a gennaio 2021 sono diventati genitori del piccolo Yari. Yari, racconta Sergio, è qualcosa che gli ha “rivoluzionato la vita” in senso positivo. Morena e Sergio vivono in Liguria a Bonassola, un paesino di cinquanta abitanti vicino alle Cinque Terre. Il suo profilo ufficiale su Instagram.

La malattia di Sergio Muniz: quella volta che dovette andare al pronto soccorso

Nel 2013, Sergio Muniz è finito al pronto soccorso per una fortissima esofagite. Questo il suo racconto: “Pensavo che l’acidità gastrica fosse un problema di poco conto. Che procurasse solo qualche disturbo lieve e passeggero. E invece ho sperimentato sulla mia pelle che, se sottovalutata, può avere conseguenze ben più gravi del previsto. Per fortuna non era troppo tardi”.

“È cominciato tutto con un singhiozzo” durato per due giorni. il singhiozzo gli ha impedoto di dormire: “Prima di allora non mi era mai capitato niente di simile. Così, quando pallido di stanchezza e di esasperazione mi sono presentato al pronto soccorso dove mi hanno fatto tutte le analisi del caso, ho scoperto che a causarlo era un’esofagite da reflusso gastroesofageo”.

“Vale a dire che nel mio esofago c’era materia acida risalita dallo stomaco, che ne irritava e ledeva la mucosa. Mi hanno subito praticato due flebo di farmaci miorilassanti e antiacidi. E mi hanno rimandato a casa prescrivendomi un mese di quegli stessi medicinali, ovviamente da prendere per bocca. Oltre al divieto assoluto di bere bibite gassate e alcolici, e di mangiare cibi irritanti come il pomodoro o le arance”.

“Mi hanno anche raccomandato di fare pasti piccoli e frequenti”.

La carriera di Sergio Muniz: dall’Isola dei Famosi a Tale e Quale Show

Nel 2004 vince la seconda edizione del reality show L’isola dei famosi condotta da Simona Ventura su Rai 2 con il 75% dei voti.

L’anno successivo esordisce come protagonista, nel ruolo di Alfredo Germonti, nella miniserie tv di Canale 5, La signora delle camelie. Nel 2006 si fa notare nel suo paese: esordisce come attore con il ruolo di Juan Borgia nel film Los Borgia ed è inviato nel reality El traior. Nello stesso anno è protagonista, nel ruolo dell’alcolista Ivan, de I giorni perduti. Inoltre gira Dark Resurrection – Volume 1 presentato in anteprima il 7 giugno del 2007 al Teatro Ariston di Sanremo, e la miniserie tv Caterina e le sue figlie 2. Nell’estate del 2007, porta in tournée con Pene d’amor perdute con Nathalie Caldonazzo e Melania Maccaferri. In questa commedia scritta da William Shakespeare, interpreta il ruolo di Ferdinando, re di Navarra.

Nel gennaio del 2008 torna su Canale 5 con la miniserie Io non dimentico. Nel 2008 è tra i protagonisti della serie tv di Rai 2 Terapia d’urgenza. Nel 2011 è nella fiction Squadra antimafia – Palermo oggi 3.

Nel 2009 ha esordito come cantante, col singolo La Mar. Nell’estate del 2014 ha inciso un ep dal titolo Playa. Nella stagione 2016-2017 ha collaborato con i Terapia Band, continuando tuttora la collaborazione e sempre nello stesso periodo per due stagioni prende parte al cast del musical Mamma Mia!. Nel 2020, partecipa come concorrente alla decima edizione di Tale e quale show.