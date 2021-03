Serie A di calcio in tv, il futuro è lo streaming: Tim in squadra con Dazn, tutte le partite di campionato in un unico pacchetto (foto Ansa)

Serie A di calcio in tv, il futuro è lo streaming: Tim in squadra con Dazn, tutte le partite di campionato in un unico pacchetto. Dazn si aggiudica i diritti tv del campionato di calcio di Serie A per i prossimi 3 anni, dal 2021 al 2024.

La piattaforma streaming ha acquistato i pacchetti 1 e 3, dalla Lega, per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione: 7 gare a giornata in esclusiva (pacchetto 1) e 3 gare in co-esclusiva (pacchetto 3).

Dazn e Tim, accordo per portare su TimVision tutte le partite di campionato

Come spiega AdnKronos, Dazn e Tim comunicano di aver firmato un accordo di distribuzione che, estendendo la partnership in essere, porta su TimVision i contenuti del servizio streaming per i prossimi tre anni.

Dazn proseguirà la distribuzione delle partite via internet e ha scelto Tim come partner strategico. Pertanto, Tim sarà l’operatore di telefonia e Pay Tv di riferimento per l’offerta dei contenuti di Dazn in Italia.

Tim e Dazn, la nuova partnership sarà attiva da luglio 2021

La nuova partnership sarà attiva a partire da luglio 2021 e ai clienti Tim saranno riservate offerte dedicate per il servizio Dazn che include le partite della Serie A, per un bacino di utenza di circa 5 milioni di famiglie fino ad oggi in prevalenza via satellite.

Come conclude AdnKronos, Tim supporterà la migrazione da satellite a piattaforma streaming, grazie alla copertura Ultrabroadband disponibile in Italia attraverso la rete fissa (oltre il 90% delle linee fisse attive è già pronto a fornire l’accesso UBB), a cui si aggiunge la rete mobile, il Fixed Wireless Access (FWA) e il WIFI satellitare, dando la possibilità di offrire a tutti i clienti la migliore user experience.