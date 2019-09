ROMA – Buone notizie se siete abbonati Sky calciofili, ottime se di lungo corso: dal 20 settembre quelle tre partite di serie A a domenica (e sabato, lunedì, di questi tempi) “invisibili” torneranno disponibili sul bouquet satellitare. Una per tutte, il derby Milan-Inter. Come noto, erano finite in streaming sulla piattaforma digitale Dazn che se ne era assicurata i diritti l’anno scorso. In più due partite di Serie B per ogni turno e una selezione di calcio internazionale (c’è anche la Liga spagnola di Messi).

Torneranno disponibili, dunque, sul canale 209 di Sky: gratis (cioè la spesa se l’accolla l’emittente) per chi è un abbonato Sky Sport e Sky Calcio da più di tre anni, a 7,99 euro al mese (invece che 9,99) per tutti gli altri (ma i primi tre mesi gratis). Per accedere al servizio, per tutti, appuntamento online su SkyFai da te a partire dal 3 settembre.

Nella guerra televisione /internet sui diritti sportivi è successo che Dazn ha siglato un nuovo accordo commerciale proprio con Sky Italia che prevede anche l’apertura del canale satellitare Dazn1. La piattaforma satellitare (Sky) torna così a poter offrire l’interezza del campionato sui suoi canali in un momento di fibrillazione in cui la Lega Serie A ha aperto agli spagnoli di Mediapro per la creazione di un canale autoprodotto (dal 2021) che ridurrebbe il ruolo di Sky come editore. (fonte Ansa)